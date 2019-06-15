وزارة المالية التركية: خفض موديز التصنيف الائتماني لتركيا لا يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وكالة موديز التصنيف الائتماني قالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا اليوم الجمعة لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد. وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى (‭B1‬) من (‭Ba3‬) "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي وبالتالي فإنه يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحليلات تلك المؤسسة".

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