شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية «النزاع التجاري» ترفع سهم «أبل» 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت دراسة اقتصادية بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بواقع 25 دولارا للسهم الواحد، أي 13% من قيمته في البورصة.

وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة «ويدبوش للأوراق المالية»، أن زيادة سعر سهم أبل بواقع 25 دولارا، بما يوازي 13% من قيمته قبل الإغلاق الخميس على سعر 194.15 دولار، سيؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى. (د ب أ)

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