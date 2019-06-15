شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلق مقاضاة الصين بشأن الملكية الفكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة لتسوية المنازعات في بيان نشر، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة أوقفت نزاعاً بمنظمة التجارة العالمية بشأن معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية والتي تضم ثلاثة محكمين، إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من يونيو/حزيران، وإن الصين وافقت في اليوم التالي.
ولم يتضح ما إذا كان التعليق ربما يشير إلى ذوبان في جمود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس شي جين بينج والرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري. ( رويترز)
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