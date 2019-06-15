«الطيران العماني» تلوح بورقة «إيرباص» في وجه «بوينج»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيان لشركة «الطيران العماني» أمس، إن الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز الرئيسي يعتزم إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 يونيو. وقال الرئيسي: إن بوينج «وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العماني قبل معرض جوي في باريس يبدأ في 17 يونيو 2019». (رويترز)

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