الإمارات تعمق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوقية لوكسمبورج: ”الخليج 365”



في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البنّاء مع دول الاتحاد الأوروبي، وخلال زيارة وفد الوزارة إلى دوقية لوكسمبورج، اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، مع جيوفاني تريا، وزير مالية جمهورية إيطاليا.

وأشار عبيد حميد الطاير إلى أن حجم واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي بلغ 60 مليار دولار، كما وصل حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الدولة 4 مليار دولار، والتي تمثلت في عمليات إعادة التصدير.

وقال عبيد الطاير: شكل هذا الاجتماع منصة مهمة؛ للتباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وآليات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، استناداً إلى العلاقات المتميزة، التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع وجود اتفاقية؛ لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية؛ لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، الأمر الذي يدعم التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.

ومن جانبه، ثمّن جيوفاني تريا جهود الإمارات لتوطيد العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد دعمه المتواصل لتعزيز أواصر الشراكة والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

واستعرض الاجتماع علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي، وأهمية توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، والمجالات ذات المصلحة المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وكان عبيد حميد الطاير قد اجتمع في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع جوفاني تريا؛ حيث تم التباحث خلالها حول أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وسبل تطوير علاقات الشراكة المثمرة بين البلدين، وخاصة وأن جمهورية إيطاليا تحتل مكانة كبيرة كواحدة من أكبر الشركاء في المجال التجاري؛ إذ تُعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الأوروبية.