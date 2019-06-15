شكرا لقرائتكم خبر عن تداول مليار سهم في دبي.. وتذبذب الأداء الأسبوعي ل «القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم، في أسبوع شهد تبايناً في إغلاقات الأسواق، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.48%، بدعم رئيسي من «الإمارات دبي الوطني»، بينما قلص «أبوظبي الأول» من تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى 0.8%، على وقع تراجع «أبوظبي التجاري».

وبلغ صافي استثمار الأجانب غير العرب في السوقين 72.16 مليون درهم محصلة شراء (40.7 مليون درهم في أبوظبي، و31.4 مليون درهم في دبي)، في وقت ضخت المحافظ 73.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، واتجهت نحو التسييل بدبي ب45.8 مليون كمحصلة بيع.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.77 مليار درهم، منها مليار في دبي، و772.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.17 مليار سهم، توزعت بواقع مليار سهم في دبي، و170.37 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 26.3 ألف صفقة.



ارتفاع دبي



وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي 0.48% عند مستوى 2633 نقطة مدعوماً بارتفاع المؤشرات القطاعية للبنوك والاستثمار والعقار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.78% معززاً بمكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.25%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.79%. وارتفع قطاع العقار هامشياً 0.02%، مع استقرار «إعمار العقارية»، وارتفع «إعمار مولز» 0.52%، و«داماك» 2.33%، وذلك في مقابل تراجع «إعمار للتطوير» 0.51% و«الاتحاد العقارية» 2.13%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.02% أيضاً في ظل استقرار سهمي «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي»، وكذلك «شعاع كابيتال».

وارتفع قطاع النقل 1.3% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 3.88%، وذلك في مقابل تراجع «أرامكس» 0.47%.



انخفاض أبوظبي



من جهته، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.8% عند مستوى 4963.69 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وانخفض قطاع البنوك أكثر من 1% بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 7.57%، بيد أن ارتفاع «أبوظبي الأول» وكذلك «أبوظبي الإسلامي» 0.13%، و2.68% على التوالي، قلص من خسائر القطاع. وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.21% بفعل تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 2.79%، في حين استقر «الدار» دون تغيير يذكر.

ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 3.94% مع نزول «دانة غاز» 7.47%، وذلك في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.37%، و«طاقة» 1.38%.

واستحوذ سهم «أبوظبي الأول» على حصة الأسد من التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، بقيمة 259 مليون درهم، وأغلق عند 14.88 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 180.13 مليون درهم، مغلقاً عند 8.3 درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة قدرها 123.6 مليون درهم، وأقفل عند 16.28 درهم.



الأكثر ارتفاعاً



وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، كانت المقدمة لسهم «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاعه 14.63% وإغلاقه عند 1.41 درهم، تلاه سهم «الإمارات للتأمين»، وصعد بنسبة 13.97% مغلقاً عند 7.75 درهم، ثم سهم «رأس الخيمة للتأمين»، بصعوده 11.11% إلى 3 دراهم.

الأكثر انخفاضاً

وبالعكس، نزل سهم «بنك الفجيرة الوطني» التراجع الأكثر بنسبة 9.83% مغلقاً عند 4.31 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» بهبوطه 9.76% و إغلاقه عند 3.33 درهم، ثم سهم «الوطنية للتكافل» وانخفض 9.59% إلى 0.66 درهم.

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الأكثر تداولاً



أما من حيث الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي خلال أسبوع، فقد جاء في المركز الأول سهم «إعمار العقارية» ب172.2 مليون درهم، وأغلق سعره عند 4.47 درهم، تلاه سهم «داماك» بتداولات بقيمة 131.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.88 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة وصلت إلى 105.8 مليون درهم، وأقفل عند 5 دراهم.



الرابحون



وكان أكبر الرابحين في دبي، سهم «المدينة للتمويل» بارتفاعه 6.76% وأغلق عند 0.237 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بصعوده بنسبة 5.67% مغلقاً عند 0.559 درهم، ثم سهم «سلامة» وزاد بنسبة 5.3% إلى 0.555 درهم.



الخاسرون



وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الاستشارات المالية الدولية»، بتراجعه 9.7% وأغلق عند 0.23 درهم، تلاه سهم «السلام السودان» 9.48% مغلقاً عند 1.05 درهم، تلاه سهم، «المصرف الخليجي التجاري» 8.35% إلى 0.549 درهم.



110 ملايين استثمارات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 110 ملايين درهم محصلة شراء، منها 9 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و28.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و72.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 110 ملايين درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي فقط، بلغت محصلة شراء العرب والخليجيين والأجانب، 71 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و22 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و40.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل بلغت محصلة بيع المواطنين 71 مليون درهم.

وعلى صعيد سوق أبوظبي، اتجه أيضاً المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة شراء، منها 868 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و 6.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و31.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة بيع.



إقبال الأجانب



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«دانة غاز»، و«أبوظبي الأول»، و«سلامة»، و«إعمار مولز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «داماك»، و«دي إكس بي»، و«أبوظبي التجاري». هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 73.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 45.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 45.8 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل توجه نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 73.4 مليون درهم محصلة بيع.