النفط يتجاهل ضغوط خفض الطلب بدعم مخاوف التدفقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذبذبت أسعار النفط، أمس الجمعة، مقلصة مكاسبها القوية التي سجلتها في اليوم السابق عقب هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان، ما أثار مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.

ودفعت الهجمات التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 4.5% أول أمس الخميس، ما أوقف انخفاضاً سجلته الأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتاً أو 0.4% إلى 61.54 دولار للبرميل، في بداية التعاملات أمي بعد أن صعدت 2.2% عند التسوية الخميس، قبل أن تتذبذب في نطاق الصعود والهبوط الهامشي، لكن عقود برنت تتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته نحو 3% متراجعة بذلك للأسبوع الرابع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق، وأغلق خام غرب تكساس أيضا مرتفعاً 2.2% في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2% على أساس أسبوعي. وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط مذ قرر الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفاً صادراتها النفطية على وجه الخصوص.

من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.

وعدلت الوكالة التي مقرها باريس، وتنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مئة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2020.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية... العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة»، وأضافت «تدهور توقعات التجارة مسألة شائعة في أنحاء جميع المناطق».

كما عزت الوكالة ضعف نمو الطلب في النصف الأول من العام إلى تباطؤ قطاع البتروكيماويات في أوروبا، وارتفاع درجات الحرارة بما يفوق المتوسط في نصف الكرة الأرضية الشمالي وركود الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن ينتعش نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام بفضل الإجراءات الحكومية لكبح التباطؤ الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك في الدول غير المتقدمة. (وكالات)