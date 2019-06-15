5 أسباب لنمو الاقتصاد في النصف الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

رجحت مؤسسات مالية دولية في تقارير حديثة لها انتعاش النمو الاقتصادي للإمارات في النصف الثاني من العام الجاري وفي العام المقبل بدعم من المحفزات التي أقرتها الدولة في الأشهر الأخيرة، والتي يتوقع أن تسهم في ضخ السيولة في السوق؛ لتسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 2.8% في العام الجاري، مقابل نمو 1.7% في العام الماضي بحسب تقديرات الصندوق الذي توقع سابقاً نمواً بمعدل 2.9% في 2018. ورجح أن يرتفع النمو ليصل إلى نحو 3.3% في العام المقبل مدفوعاً باستضافة «إكسبو 2020 دبي»، وقال: إن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية مرشح للنمو بنحو 2.7% هذا العام، وبنحو 4% في العام المقبل.

أكد صندوق النقد الدولي وجود عاملين على درجة كبيرة من الأهمية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة في الفترة المقبلة، يتمثلان في تأثير استضافة «إكسبو 2020» والتوظيف الكامل لمبلغ المحفزات 50 مليار درهم، الذي أعلنته أبوظبي في العام الماضي.

وبحسب بيانات الصندوق يتوقع أن يصل إجمالي الناتج الاسمي للإمارات إلى 427.9 مليار دولار في 2019 ويرتفع إلى 449.1 مليار في العام المقبل. وتوقع من جهة أخرى استقرار التضخم في الدولة عند معدل 2.1% في العامين الجاري والمقبل، مقابل 3.1% في العام الماضي.

أسعار النفط

يتوقع الصندوق أن يستقر متوسط سعر النفط هذا العام عند مستوى يقارب 65 دولاراً للبرميل، وبالتالي لا يرى أي تأثير لافت في توقعات الصندوق من الارتفاع الحالي في أسعار البترول.

ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي للإمارات (الذي تستقر عنده الموازنة من دون عجز أو فائض) بنحو 65 دولاراً هذا العام. وتوقع أن يصل سعر التوازن النفطي للدولة إلى 68 دولاراً للبرميل في العام المقبل.

ويتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يسجل اقتصاد الإمارات مستويات نمو مستقرة في الفترة المقبلة، مع معدل نمو متوقع 2.4% في العام الجاري، وحوالي 2.8% في العام المقبل.

ورجح أن يصل نمو القطاع النفطي إلى 2.4% هذا العام، و2.5% العام المقبل، وأن ينمو القطاع غير النفطي 2.4 % و2.5% في العامين الجاري والمقبل. وتوقع نمو أبوظبي بحوالي 2.7% و3.1% على التوالي، كما توقع نمو دبي بمعدل 2.1% و2.8% في 2019 و2020 على التوالي.

دور المحفزات

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قال جاربيس إيراديان، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط لدى المعهد،: إن هناك عوامل عدة تدعم التفاؤل بتحسن مستويات النمو في المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد استضافة «إكسبو 2020»، والتحسن الأخير في أسعار النفط، واعتماد عدد من البرامج التحفيزية؛ لتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وأضاف: الاقتصاد المحلي شهد العديد من التطورات السلبية في الفترة الماضية، التي أثرت في النمو؛ ومنها: تراجع أسعار العقارات والإيجارات؛ لكن المحفزات يمكنها أن تلعب دوراً في تحسن معدلات النمو في القطاع.

وأكد أن تقديرات النمو في المرحلة المقبلة تعتمد إلى حد كبير على النمو في إنتاج أبوظبي من النفط الخام. ويتوقع المعهد أن يصل إنتاج الإمارات من النفط الخام إلى 3.06 مليون برميل في اليوم خلال العام الجاري، وأن يرتفع إلى 3.12 مليون برميل في العام المقبل.

وقال: إن الإمارات تميزت عن غيرها من دول المنطقة بنجاحها في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي؛ لتشمل قطاعات حققت تميزاً، ووصلت إلى معدلات نمو قوية وإيجابية؛ ومنها: التجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الصحيح أن أداء بعض هذه القطاعات تأثر مع ارتفاع قيمة الدولار والدرهم، ما أدى إلى ارتفاع الكُلفة في بعض القطاعات.

سهولة ممارسة الأعمال

قال جاربيس إيراديان: إن مناخ الأعمال في دبي والإمارات بصفة عامة هو الأفضل في المنطقة، فالإمارات تصنف بين أفضل 20 دولة في العالم؛ من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وهي الأولى عربياً على هذا المستوى. كما أن تفوق البنية التحتية وارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تستقطبها الإمارات، وتفوق بقية دول المنطقة، يزيد من قدرة الإمارات على احتواء تأثيرات التراجع في أسعار النفط العالمية أكثر من غيرها من بقية الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

وأكد أن نموذج النمو الذي اعتمدته الإمارات أثبت بالفعل نجاحه مع معدل نمو 6.4% للقطاعات غير النفطية خلال الفترة من 2000 إلى 2015، ولفت إلى أهمية العمل على تطبيق الاستراتيجية التي تبنتها الإمارات؛ لتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج المناطق الحرة والطاقة، وتنويع مصادر التمويل غير المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأشاد بجهود الإمارات على هذا المستوى؛ من خلال مبادرات أبوظبي ودبي؛ لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة والاستثمارات الخارجية المباشرة، والموافقة على السماح للوافدين بالتملك الكامل للشركات بحصة 100%.

الإقامات طويلة الأجل

قال إيراديان: إن برامج المحفزات التي طرحتها الدولة؛ ومنها خطط أبوظبي لضخ سيولة تقدر بحوالي 50 مليار درهم؛ لتعزيز النمو الاقتصادي، والمبادرات التحفيزية العديدة؛ مثل: الإقامات طويلة الأجل لأصحاب الموهبة، ولأصحاب العقارات، جميعها تصب في مصلحة النمو الاقتصادي للدولة في المرحلة المقبلة. وأكد أن المحفزات سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المديين المتوسط والطويل أكثر منه على المدى القصير.

وبحسب أحدث تقديرات المعهد يتوقع أن تصل قيمة الناتج الاسمي للإمارات إلى 434 مليار دولار هذا العام، وحوالي 447 مليار دولار في 2020.

ويتوقع المعهد استقرار مستوى التضخم في الدولة عند 0.7% هذا العام ليرتفع إلى 2.5% في العام المقبل. وقدر حجم الاحتياطات الرسمية للدولة بحوالي 103 مليارات دولار هذا العام متوقعاً ارتفاعها إلى 106 مليارات في 2020.