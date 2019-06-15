إماراتية سفيرة لغرفة التجارة الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إرفاين: ”الخليج 365”

حصلت أصغر عضوة برابطة سيدات أعمال أبوظبي رائدة الأعمال وفاء وليد موسى، على لقب سفيرة غرفة التجارة الأمريكية في إرفاين بولاية كاليفورنيا؛ حيث افتتحت فرعاً للشركة المساهمة فيها للترجمة.

جاء ذلك خلال حفل التتويج الذي أقامه مجلس إدارة الغرفة، وقد نالت وفاء عضوية رابطة سيدات أعمال أبوظبي عام 2010 وهي في الخامسة والعشرين من عمرها وانتقلت للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام ولتواصل جهودها في الحصول على الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية.

وقالت وفاء موسى إن حصولها على هذا اللقب تشريف كبير لها ولسيدات الأعمال في أبوظبي التي ولدت فيها واستنشقت هواء الإبداع والتشجيع والإنجاز والانطلاق فيها بعد أن حصلت على شهادتين في البكالوريوس في العلوم الصحية من كلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية والثانية في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الحصن والثالثة في الماجستير التي استثمرت فراغها كطالبة في العمل في قسم التسويق والفعاليات واستطاعت أن تدخل سوق ريادة الأعمال من خلال حزمة الفعاليات والعلاقات التي تشكلت لها وحفزتها للانطلاقة في العمل الخاص وبالشراكة في تأسيس شركة للترجمة لتمتد فروعها إمارات الدولة لتصل إلى 14 فرعاً.. وتقدر رائدة الأعمال الشابة وليد موسى لغرفة أبوظبي تشجيعها الكبير في افتتاح أول منصة للترجمة لها في مبنى الغرفة وانضمامها وقتها لرابطة سيدات أعمال أبوظبي وكانت أصغر رائدة أعمال في أبوظبي تنضم للرابطة.