ترامب: كندا والمكسيك تؤيدان الاتفاق التجاري مع واشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا والمكسيك يؤيدان بالكامل اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية، وأن الأمر الآن في يد الولايات المحتدة لتمريره.

وفي تصريحات للبيت الأبيض أول أمس الخميس، ذكر ترامب أنه يأمل بتحرك الكونجرس بشكل سريع تجاه إتمام الصفقة.

وأضاف: «آمل أن يتصرف الكونجرس على نحو سريع، إذ يجب تنفيذه بسرعة للغاية إذا وجدنا الدعم منهم، الديمقراطيون داخل الكونجرس والمتحدثة باسمه نانسي بيلوسي يجب أن يقدموا مشروع القانون».

وكان ترامب وقع في نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي اتفاقاً جديداً للتجارة مع المكسيك وكندا وحل الاتفاق الجديد الذي عُرف ب «اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا»، محل اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية «النافتا».

ويرغب الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي في التصويت على اتفاقية التجارة الجديدة قبيل فترة الراحة في أغسطس/‏آب. وتابع ترامب: «جميعكم يعرف أن كلا من المكسيك وكندا يؤيدان وبالكامل الاتفاق، والآن الأمر أصبح متروكا لنا من أجل تمرير الاتفاق..أعتقد أنه سيكون له تأثير هائل في الكثير من الوظائف والأموال».