توطيد التعاون البحري بين دبي وأيرلندا في البحوث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع «مكتب دبي للتجمّع البحري» (DMCO)، التابع ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، مذكرة تفاهم مع «مكتب التطوير البحري الأيرلندي» (IMDO) في سبيل تعزيز التعاون البحري بين دبي وأيرلندا، في ظل الحرص المشترك على الارتقاء بالقطاعات البحرية لدى الجانبين، وتوطيد أطر العمل الثنائي في مجال تطوير العمليات التشغيلية، ودفع عجلة نمو النشاطات البحرية بأنواعها.

تأتي مذكرة تفاهم خطوة إضافة مهمة لشبكة «سلطة مدينة دبي الملاحية» من الشراكات الاستراتيجية المتينة مع أبرز التجمعات البحرية العالمية، والتي تتطلع من خلالها إلى مواصلة مسيرة الريادة في بناء قطاع بحري متجدّد وآمن ومستدام وقادر على توجيه النمو الاقتصادي؛ وفق قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021».

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، اتفق الجانبان على توظيف الإمكانات المشتركة في تعزيز التجارة البحرية، واستكشاف آفاق جديدة؛ لتطوير وتنفيذ مبادرات نوعية موجه لتسخير وتطويع البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا في خدمة مسيرة نمو واستدامة الصناعة البحرية. ومن المقرر أيضاً التعاون في مجالات حيوية عدة؛ أبرزها: توسيع نطاق الأنشطة البحثية ذات الصلة بتحديد وتعزيز الأثر الإيجابي لاستدامة القطاع البحري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي محلياً ودولياً، فضلاً عن إثراء المعرفة، وتشجيع تبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وزيادة فرص الاستثمار المتبادل بين نخبة الشركات البحرية في أيرلندا ودبي.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ أيرلندا ترتبط بعلاقات متينة مع دبي التي يتنامى دورها المحوري اليوم كقوة مؤثرة في الخريطة البحرية الدولية؛ باعتبارها تعد منافساً قوياً للتجمعات البحرية الريادية في العالم، لافتاً إلى أنّ أهمية التعاون الثنائي مع «مكتب دبي للتجمّع البحري» يكمن في كونه فرصة استثنائية لإرساء دعائم البحث والتطوير والابتكار ضمن المجتمع البحري المحلي، ومواصلة مسيرة التميز في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، التي تعزز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري ليكون محرك النمو والتنويع الاقتصادي.

وأضاف علي: تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام بناء علاقات فاعلة بين الشركات البحرية من أيرلندا ودبي، وتفتح آفاقاً جديدة؛ لتمكين التجمع البحري الأيرلندي من الاستفادة من مبادراتنا الموجهة؛ لتطويع الابتكار التكنولوجي في خدمة التجمع البحري، لا سيّما فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة و«البلوك تشين».

واختتم علي: نتطلع قدماً إلى توفير السبل الضامنة للشركات الأيرلندية؛ لتوظيف المقومات التنافسية والفرص الواعدة التي تزخر بها دبي؛ باعتبارها مركزاً للتميز البحري إقليمياً وعالمياً، في الوقت الذي تستقطب فيه نخبة المستثمرين الدوليين بما تقدمه من خدمات بحرية تعد من بين الأفضل عالمياً. ونلتزم من جانبنا بتمكين الشركات الأيرلندية من بناء حضور قوي إقليمياً من بوابة دبي، التي تعد وجهة عالمية رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية، واضعين نصب أعيننا نقل معارفنا وخبراتنا وإمكاناتنا لنظرائنا الأيرلنديين؛ دعماً لمساعيهم الرامية إلى تحويل أيرلندا إلى مركز لخدمات الشحن الدولي، استناداً إلى أسس متينة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وأعرب ليام لاسي، مدير «مكتب التطوير البحري الأيرلندي»، عن سعادته بإرساء دعائم الشراكة الفاعلة مع «سلطة مدينة دبي الملاحية» التي تقود تجربة رائدة في تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتهيئة البنى التحتية والتشريعية المتطورة وإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق دعائم قوامها البحث والتطوير والابتكار. وأكّد لاسي الالتزام بتفعيل أطر التعاون المشترك في إطلاق محفظة متكاملة من المبادرات النوعية التي من شأنها تنافسية التجمع البحري في كل من أيرلندا ودبي، لافتاً إلى أنّ الشراكة الجديدة تفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات الأيرلندية للاستفادة من المكانة الريادية لإمارة دبي؛ باعتبارها تعد معبراً رئيسياً لحركة التجارة البحرية العالمية، لا سيّما مع البدء بتنفيذ «استراتيجية خط دبي للحرير».