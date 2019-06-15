نيروبي..منطلق رحلات السافانا والسفاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي عاصمة العالم للسفاري، والمدينة العالمية متعددة الثقافات، تأثرت كثيراً بالوجود البريطاني وما خلفه من تراث مترسخ من القاعدة الاستعمارية، ونتيجة لذلك نلاحظ مسميات إنجليزية للضواحي والمتنزهات ومراكز التسوق.

وفي منتصف القرن العشرين استوطن كثير من الأجانب نيروبي من مستعمرات التاج البريطاني آنذاك مثل الهند وباكستان الذين هاجروا للعمل في سكة حديد مومباسا - كامبالا، واستوطنوا نيروبي واستقروا فيها، كما أن هناك تجارا من منطقة كوجرات بالهند وجاليات من الصومال والسودان.

فيها تركيب متنوع ومتعدد الثقافات، وهناك العديد من أماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد والمعابد الأخرى، ومن أهم أماكن العبادة في نيروبي كنيسة وكاتدرائية العائلة المقدسة، وكاتدرائية كل القديسين، والمسجد الجامع، وجماعة خانة الإسماعيلية.

مجرد ذكر كينيا نستحضر صور السافانا والسفاري والشواطئ البكر. وربما لهذا السبب من الممكن أن يتجاهل المسافرون عاصمة البلد، الذين غالباً ما تكون رحلاتهم الجوية إلى نيروبي مجرد الجزء الأول من رحلة متابعة إلى مكان آخر في البلاد.

نقطة انطلاق مثالية، مع وادي ريفت وحدائق الألعاب والأراضي الأخرى المحمية وطنياً التي يمكن الوصول إليها كلها في غضون بضع ساعات بالسيارة. وأبعد من ذلك قليلاً يقع جبل كليمنجارو، والذي، في حين لا يقع رسمياً في كينيا، يبقى رحلة لها شعبيتها بين أولئك الذين يقضون عطلتهم في نيروبي.

وسواء كنت من محبي الرحلات البرية، فستشعر بالدهشة تجاه ثقافاتها المحلية أو رغبت ببساطة في تجربة فترات الراحة في المدينة النشيطة، وستجد كل هذا والمزيد في هذا البلد الذي يعتبر كنز منطقة شرق إفريقيا. ومع أفقها الرائع الذي يحيط بجبل كينيا، يمكنك أيضا مشاهدة الخلفية الطبيعية الرائعة إلى تجربة واحدة من أفضل رحلات السفاري البرية في القارة السمراء.

وبالنسبة للكثير من الناس الذين يحجزون الرحلات إلى كينيا، تعتبر نقطة الجذب الأهم، هي فرصة التمتع باختبار رحلة سفاري إفريقية. إن كينيا مملوءة بالفرص التي تتيح لك القيام بذلك، يمكنك الاختيار بين الإقامة في مخيمات قاسية وبدائية أو في أكواخ رائعة وشاعرية حيث تنام ملتحفا النجوم بعد قضاء سحابة اليوم لمشاهدة أكبر 5 حيوانات إفريقية. ولإحاطتك علما تضم هذه القائمة: الأسود، والفيلة، والجواميس، ووحيد القرن والفهود.



الوادي المتصدع



وتعتبر منطقة الوادي المتصدع الكبير الذي تشتهر فيها كينيا موطنا لآلاف الأنواع المختلفة. في الحقيقة، تحمل الرقم العالمي لأكبر عدد من أنواع الطيور التي يمكن مشاهدتها خلال فترة 24 ساعة (340 نوعا)، وهي تحلق بصخب حول بحيرة بارينجو. وتتضمن أحد الأماكن الرائعة الأخرى لزيارتها مراكز الرعاية بالأفيال اليتيمة، وينابيع مزيما الرائعة التي تعتبر موطن حيوانات أفراس النهر. قم بزيارة محمية ماسي مارا، التي تقع في منطقة الوادي المتصدع الكبير، حيث تعتبر جهودهم أساسية للحفاظ على الحياة البرية المحلية.

لكن سكان كينيا أكثر روعة من مناظرها الطبيعية. استوطنت ثلاث قبائل وهي ماساي، وسامبورو وتوركانا هذه البلاد لقرون، وما تزال مستمرة في الحفاظ على تقاليدها، وحتى على طريقة معيشتها البدوية.

الأمر لا يرتبط فقط بالرحلات البرية الرائعة. بل تتميز العاصمة الكينية نيروبي بشخصيتها وبالأمور التي يمكنك القيام بها في كينيا، مع وجود الكثير من المتاحف، والمجمعات التجارية والحياة الليلية لاكتشافها. اقض بعض الوقت في تجربة الأطباق المحلية أيضا، مثل طبق أوجالي. يحب أشهر عدائي المسافات الطويلة في البلاد هذا الطبق، وهو عبارة عن طعام شبيه بالمعجنات يغمس في أطباق الصلصات واليخنة - وهو واحد من الأمور البارزة التي عليك البحث عنها في هذا البلد الأخاذ.



الرحلات إلى نيروبي

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ما يجعل نيروبي وجهة مثالية هو التناقض بين المناطق الحضرية والعجائب الطبيعية. في حين أن المحميات الحيوانية والحدائق ليست على بعد سوى رحلة قصيرة بواسطة السيارة، يضم المركز ناطحات سحاب براقة تليق بأي مدينة مزدهرة.

تضع نيروبي مشاكلها وراءها، وتسير قدماً مع طموحها وحيويتها ونموها. إنها مركز تجاري ذو أهمية متزايدة في شرق إفريقيا وتقع فيها المقرات الإفريقية لرواد التكنولوجيا في المنطقة - مثل آي بي إم، غوغل، مايكروسوفت، سيسكو وإنتل. (المنطقة، الواقعة على مشارف المدينة، يطلق عليها اسم: سيليكون سافانا).

وقد ساعد دخول هذه الدفعة من الشركات الكبرى على ارتقاء جوانب أخرى في المدينة، بما في ذلك تناول الطعام، والحياة الليلية والأنشطة.



نشاطات متفرقة



هناك العديد من المجمعات التسويقية (المولات) في نيروبي منها: وست جيت وبرستيج بلازا على طريق نغونغ، ومجمع سوق القرية، ومركز ساريت ووست لاند ومركز أي بي سي وجيجيري ومركز تسوق «جنكشن» وهو على طريق نغونغ ومركز تسوق «تقاطع الطرق أو كروس روود»، ومركز تسوق «تي»، وغيرها من المجمعات التسويقية التي تجذب المشترين وبعضها يقدم عروضا ومسارح وبها خدمات مختلفة من مطاعم ومقاه وغيرها. أما أكبر سلسلة من السوبر ماركت فهي «يوشومي أند تاسكس» وتوجد في أنحاء العاصمة نيروبي. انخرط مع السكان المحليين في احتفاء رائع بكل شيء كيني. سوف يرحب بك في بوماس ويتم اصطحابك إلى عروض أداء الرقص الثقافي وفي نزهات عبر قرى تقليدية زائفة لترى كيف كانت تبدو البلاد منذ سنوات عديدة.

قم بزيارة متحف كارين بليكسين، وهو في الأصل منزل الكاتبة الدنماركية كارين بليكسين التي اشتهرت برواية قصة حياتها في كتابها «خارج إفريقيا». وقد تم تصوير أغلب مشاهد فيلم «أدابتايشن» الحائز الأوسكار في هذا المتحف، ما سهل التعرف إلى الأرضيات والغرف داخله.

استمتع بالاسترخاء في موثايغا كانتري كلوب، فهذا النادي الريفي عبارة عن واحة من الهدوء على مشارف المدينة. تم تأسيس موثايغا كاونتري كلوب (MMC) في عام 1913، وكان مكان الاستراحة المفضل بالنسبة للأرستقراطيين البريطانيين. في الوقت الحاضر، يرحب بالمسافرين الذين يريدون ببساطة التوقف لتناول وجبة خفيفة من الطعام وتذوق سحر الحقبة الاستعمارية.

وللأطعمة يعتبر كارنيفور، ملاذاً لمحبي اللحوم لتميَزه بتقديم جميع الأنواع من لحم البقر وحتى لحم الحمار الوحشي والنعام والتماسيح. وهو يعد تجربة إفريقية منذ البداية مع فريق يُمتعك بقرع الطبول في حين يُشوى اللحم في الهواء الطلق.

أما مطعم طوكيو فتصميمه الداخلي لهذا المطعم وفيّ للجماليات اليابانية؛ أخشاب بلون فاتح، إضاءة محدودة وألوان طبيعية، في حين أن الشاشات المتحركة تفصل أماكن تناول الطعام على حده. وقد جعلت أطباق السوشي والساشيمي المعايير عالية للمطابخ الجديدة النامية في البلاد.

ويقدم مطعم ومقهى تين روف كافيه، الجميل والمستقل بنمطه، قهوة بعلامته التجارية الخاصة، إلى جانب السلطات الطازجة وأنواع من الحساء والحلويات. هناك جو ودود أنشأه حشد من الشباب النشيطين من نيروبي، ينقرون بعيداً على أجهزة الكومبيوتر المحمولة الخاصة بهم باحثين عن الفكرة الكبيرة التالية.



عرض الإمارات للعطلات إلى نيروبي



تقدم الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في نيروبي، ابتداءً من 5699 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويشترط أن يكون الحجز والسفر من الآن وحتى 31 يوليو/ تموز 2019.

السعر يغطي تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، ورحلة سفاري لمشاهدة الأسود (4 أيام/ 3 ليال) في فندق هيلتون جاردن إن (4 نجوم) و«سنتريم مارا كامب».

يتضمن البرنامج جميع الوجبات، ورحلة داخلية بالطائرة نيروبي- ماساي مارا- نيروبي، وخدمة الاستقبال والمساعدة وجولة سفاري في المحمية على متن مركبة خاصة برفقة دليل يتحدث الانجليزية، بالإضافة إلى ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، و20% أميال سكاي واردز إضافية.