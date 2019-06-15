الاتحاد للطيران تحتفل بمرور 15 عاماً على إطلاق رحلاتها إلى ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تحتفل الاتحاد للطيران، بمرور 15 عاماً على إطلاق خدماتها إلى ألمانيا، مع تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، إثر زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ألمانيا.

وكانت الاتحاد للطيران قد أطلقت أولى رحلاتها اليومية بين أبوظبي وميونيخ في يونيو 2004 إلى جانب مدينة جنيف السويسرية، لتصبح هاتان المدينتان أول وجهتين تشغل إليهما الشركة في القارة الأوروبية.

وفي يونيو 2005، بدأت الاتحاد رحلاتها اليومية بين أبوظبي وفرانكفورت، ثم بين أبوظبي ودسلدورف في ديسمبر 2011.

أما اليوم فتشغل الاتحاد 5 رحلات يومية بين أبوظبي وألمانيا، منها رحلتان يوميتان إلى كل من فرانكفورت وميونيخ ورحلة إلى دوسلدورف.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: تعتبر ألمانيا وجهة أساسية بالنسبة إلينا، فنحن نشغّل إليها أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، ونوفّر رحلات ربط كثيرة بين ألمانيا ووجهات متعددة على شبكتنا عبر مطار أبوظبي الدولي.

وعلاوة على رحلات المسافرين، تنقل الاتحاد للطيران حوالي 1800 طن من البضائع أسبوعياً بين أبوظبي والوجهات الألمانية على متن رحلات المسافرين إلى جانب ثلاث رحلات مخصصة للشحن. وفي العقد الماضي، نقلت الاتحاد للطيران أكثر من 750 ألف طن من البضائع من ألمانيا وإليها، والتي تضمّ مجموعة من الصادرات الألمانية مثل السيارات والآلات ومستحضرات الأدوية والملابس.

عبر أبوظبي، ربطت الاتحاد للطيران ألمانيا بوجهات مختلفة في آسيا، وشبه القارة الهندية، أستراليا والشرق الأوسط.

وإضافة إلى هذه الخدمات، وقعت الاتحاد للطيران اتفاقيات مشاركة بالرمز مع خطوط طيران لوفتهانزا للرحلات بين فرانكفورت وميونيخ إلى عدة وجهات أوروبية، وتنقل المسافرين من وإلى ألمانيا بالنيابة عن شركائها بالرمز.

كما أقامت الاتحاد العام الفائت شراكة مع شركة للخطوط الحديدية لنقل المسافرين بين فرانكفورت وأربع مدن ألمانية رئيسية هي: لايبزيج، نورنبيرج، وهامبورج وشتوتجارت.

تعتزم الاتحاد للطيران بإضافة طائراتها الجديدة من طراز بوينج دريملاينر 787 حول شبكة وجهاتها العالمية بالإضافة إلى وجهاتها في ألمانيا.