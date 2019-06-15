شكرا لقرائتكم خبر عن «جازبروم» تحث «أوبك» على زيادة حصص إنتاج الخام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط الروسية أمس الجمعة، إنه يتعين على أوبك والمنتجين المستقلين زيادة إنتاج النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام، بهدف الحفاظ على توازن السوق والإبقاء على أسعار مقبولة للنفط.

وأبلغ الصحفيين أن سعر النفط في نطاق 55-65 دولارا للبرميل «مقبول» للمنتجين الروس، بينما أضاف أن الشركة مستعدة سريعا لتعويض إنتاجها النفطي الذي تقلص بفعل اتفاق عالمي. (رويترز)

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