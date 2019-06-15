«الأنشطة المالية» و«التأمين» الأعلى نمواً في الناتج المحلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تعد «الأنشطة المالية والتأمين» أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 50% في الفترة الممتدة بين أعوام 2012-2018 وفقاً لقيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فقد سجل قطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط نمواً 23% للفترة ذاتها، وقطاع الصناعات الاستخراجية والتي تشمل ( النفط الخام والغاز الطبيعي) نمواً عند 11.5% وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً عند 23%.

وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وخدمات التأمين في الناتج المحلي الثابت للعام 2012 ما قيمته 82.2 مليار درهم، ارتفع 8% في 2013 ليصل إلى 97.35 مليار درهم، واستمر في نموه التصاعدي حتى العام الماضي 2018 مسجلاً ما قيمته 123.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.

وفيما يتعلق بقطاع المشروعات غير المالية «ما عدا النفط، فقد سجل مساهمة في الناتج المحلي الثابت في 2012 بقيمة 655.88 مليار درهم وارتفع 4% في العام التالي إلى 681.1 مليار درهم، وارتفع 6% في 2014 ليصل إلى 720.4 مليار درهم واستمر في تصاعده حتى استقر في العام الماضي 2018 إلى أكثر من 809 مليارات درهم.

أما على صعيد قطاع الصناعات الاستخراجية والذي يشمل استخراج النفط الخام والغاز، فقد ساهم بما قيمته 387.6 مليار درهم في 2012 وارتفع 3% في العام التالي إلى أكثر من 400 مليار حتى وصل إلى أكثر من 432 ملياراً في نهاية 2018.

وفيما يتعلق بقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي؛ فقد ساهم بما قيمته 63.2 مليار درهم في 2012، ارتفع 11% في العام التالي إلى أكثر من 70.5 مليار درهم، واستمر في النمو التدريجي حتى سجل مساهمة بما قيمته 78 ملياراً مع نهاية العام الماضي 2018.