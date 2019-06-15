«المحاسبين البريطانية»: التكنولوجيا أساس التنمية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في تقرير، إن امتلاك مدينة تصوراً، لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض ليس كافياً في حال لم تكن استراتيجية طموحة، ولكن بالنسبة لمبادرة «دبي الذكية»، الهيئة الحكومية التي أنشئت لتحويل أكبر مدن الإمارات وأكثرها اكتظاظاً بالسكان المدينة الأذكى والأسعد في العالم، شرعت في تحقيق هذا الهدف بعزم وتصميم.

وتعمل «دبي الذكية» مع السلطات المحلية، لإعداد الأسس الرقمية التي تدعم التجارب السلسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات وبنى تحتية ذكية ذات مستوى عالمي تجعل حياة السكان أكثر سعادة. وينصب تركيز «دبي الذكية» على تقديم خدمات عامة بطريقة أكثر ذكاءً وفاعلية، وذلك عبر إطلاق مبادرات حول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة دبي مدينة ذكية 100%.