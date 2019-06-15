«توتال» وشركات أجنبية أخرى تسعى لتجديد تراخيص في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال علي عبد العزيز العيساوي وزير الاقتصاد الليبي في الحكومة التي مقرها طرابلس، إن توتال الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى الحكومة الليبية المُعترف بها دولياً؛ بهدف مواصلة العمل في البلاد.

وقد تهدئ تصريحات العيساوي مخاوف الغرب من أن حكومة طرابلس ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات بقطاعات أخرى مع خوضها صراعاً؛ للبقاء في مواجهة هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وفي مايو/‏أيار، علقت وزارة الاقتصاد عمل توتال، و39 شركة أجنبية أخرى، قائلة: إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر؛ لطلب تراخيص جديدة.

ونفى العيساوي وجود دافع سياسي وراء هذا التحرك، قائلاً: إن بعض الشركات تعمل دون ترخيص منذ فترة طويلة.

وقال: «هناك شركات تعمل على تجديد تراخيصها في ليبيا» حالياً، مضيفاً: إن توتال من بينها.

وأضاف: إنه إذا لم تُجدد التراخيص، فإن هناك الكثير من شركات النفط التي ستستحوذ على حقول النفط في 24 ساعة، قائلاً: إن المنافسة شديدة. (رويترز)