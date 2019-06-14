نقيب الفلاحين: انخفاض سعر الليمون بسبب امتناع المواطنين عن شرائه

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن سعر طن الليمون انخفض من مائة ألف جنيه إلى أربعين ألف جنيه خلال أسبوعين، لافتا إلى أن سعر كيلو الليمون الآن عند تجار التجزئة انخفض من 35 إلى 40 جنيها، بعد أن وصل سعره في الأسبوع قبل الماضي إلى 100 جنيه منخفضا بنحو ستين ألف جنيه للطن، بحيث أصبح سعره اليوم بالمزارع لا يتجاوز 20 جنيها للكيلو.

ولفت أبو صدام إلى أن هذا الانخفاض حدث نتيجة امتناع المواطنين عن الشراء بالأسعار المرتفعة، واتجاههم لتخفيض استخدام الليمون باستخدام البدائل الموجودة كالليمون الإيطالي أو الخل والجهود الكبيرة للحملات الرقابية لمنع استغلال قلة الليمون المعروض بالاحتكار ورفع الأسعار بصورة مغالى فيها، وعرض الليمون بأسعار معقولة في منافذ وزارتي الزراعة والتموين مع بدء المزارعين في تصويم أشجار الليمون وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق حاليا.