العمل لـ مكة: حظر العمل تحت الشمس محدد بفترة زمنية وشرط الأرصاد درجة 50 مستغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

فيما حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة درجة حرارة 50 مئوية لإيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة (3 ساعات) اعتبارا من اليوم السبت مرتبط بفترة زمنية محددة وليس بالوصول إلى درجة حرارة محددة، مبدية استغرابها من تحديد هيئة الأرصاد للدرجة 50 كشرط لإيقاف العمل، مشيرة إلى أن الدرجات قبل 50 مرتفعة أيضا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل لـ «مكة» أن حظر العمل تحت أشعة الشمس محدد بوقت زمني من الـ12 إلى الـ3 ظهرا وخلال مدة زمنية من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، ولا علاقة له بالوصول إلى درجة حرارة معينة، مستغربا اشتراط الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة درجة حرارة 50 مئوية لإيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة.

ولفت المقبل إلى اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأي جهة أخرى فيما يتعلق بالمصلحة العامة، منوها إلى أن حظر العمل تحت الشمس خلال الفترة المحددة جاء بتوجيه من القيادة الحكيمة لشعورها بأهمية سلامة العمالة وعدم تعرضها لمخاطر وتداعيات صحية، خاصة من لديهم مشاكل صحية أصلا يمكن أن تزيد بتعرضهم لشمس الظهيرة الحارقة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن قرار وقف العمل يأتي من حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من آثار سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، لافتا إلى أن القرار لا يستثني أيا من الشركات أو المؤسسات، منوها إلى وجود حرص كبير على الالتزام بالقرار الذي يصب في مصلحة الجميع.

وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أكد أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأوضح القحطاني أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكل المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

غرامة 3 آلاف لكل عامل

وفيما تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من اليوم توقيع الجزاءات على الشركات والمؤسسات المخالفة لقرار الحظر والمحدد بـ3 ساعات من الـ12 وحتى الـ3 ظهرا، أكد ممثلون لشركات مقاولات وخدمات التزامهم بالقرار من حيث إن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في أضرار بالغة لعمالتهم في الوقت الذي تقل فيه إنتاجية العمالة خلال هذه الفترة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن النظام ينص على فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة وتزيد بتكرار المخالفة، لافتة إلى أن الشركات والمؤسسات التي تعمد تشغيل العمالة تحت الشمس المكشوفة والظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تغرم بمبلغ 3 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

الإنتاجية تنخفض بالظهيرة

وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار التزام شركات القطاع الخاص عامة بفترة الحظر، مشيرا إلى أن إنتاجية العمالة أصلا خلال فترة الظهيرة تقل، مشددا على أن غرفة الشرقية قامت بدور كبير في توعية القطاع الخاص، من خلال إرسال التعاميم الصادرة من وزارة العمل لجميع الشركات عبر وسائل التواصل المختلفة، كما نظمت ورش عمل لرفع مستوى الوعي لدى الشركات.

تجنب حدوث أي أضرار

بدوره أشار عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد برمان إلى أن الشركات حريصة على تنفيذ القرار، لتجنب حدوث أي أضرار للعامل توقفه عن العمل مع الحاجة لجهد كل عامل في وقت الصيف، كونها فترة معروفة بكثرة الإجازات، وللحيلولة دون تعطل أو إبطاء العمل في المشاريع التي لدى الشركات فإنها تحرص على سلامة العمالة لديها، ويكون الحل عادة بإزاحة العمل إلى فترات المساء.

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وأشار إلى أن فترة الصيف تكون عادة فترة عمل في مشاريع التعمير والصيانة سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المشاريع السكنية للمواطنين، ولذلك يلجأ بعض المقاولين إلى استئجار العمالة من شركات متخصصة بالتأجير أو من مقاولين آخرين لديهم أعمال أقل، لتعويض نقص العمالة خلال هذه الفترة.

الشكوى حق للعامل

وقال المحامي مشعل الشريف إن إجبار العامل على العمل تحت أشعة الشمس مخالفة صريحة لنظام العمل فيما يتعلق بمراعاة ظروف العامل لحمايته من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مضيفا أن العامل يمتلك الحق في رفع شكوى ضد رب العمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حال إجباره على العمل تحت أشعة الشمس، مشيرا إلى أن وزارة العمل تفرض غرامة مالية بعد التأكد من مخالفة النظام.

حظر العمل تحت الشمس:

فترة الحظر:

من الساعة الـ 12 ظهرا

إلى الساعة الـ 3 مساء

مدة الحظر:

من 15 يونيو 2019

حتى

15 سبتمبر 2019

الاستثناءات:

العاملون في شركات النفط والغاز

عمال الصيانة للحالات الطارئة

العاملون في المناطق الباردة