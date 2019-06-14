بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 14 شهرا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، الجمعة، من 7 لـ9 جنيهات.
ويأتي الارتفاع تزامنا مع صعود الأسعار العالمية للذهب في أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، مسجلة 1354 دولار للأوقية، في أعلى سعر للمعدن النفيس خلال 2019.
وقفزت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.
وارتفع المعدن النفيس 1.1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ليواصل الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.50 دولار للأوقية.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:
عيار 18 بـ 545 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 635 جنيها للجرام
سعر عيار 24 بـ 725 جنيها للجرام
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