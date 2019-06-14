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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد - تحليل – 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.03 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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