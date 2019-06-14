إنتل تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 14-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنتل INTEL CORP (INTC) في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع التصحيحي من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -0.84 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 45.99 ، ليستهدف مستوى المقاومة 48.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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