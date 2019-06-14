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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 0.35 نقطة ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.28 ، طيلة ثبات المقاومة 36.22 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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