شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعاود الارتفاع – تحليل – 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه صاعد ، وقد حاول السهم جني أرباحه بتداولاته السابقة ، على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.14 نقطة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 57.55 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 53.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد