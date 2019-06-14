- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعاود الارتفاع – تحليل – 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه صاعد ، وقد حاول السهم جني أرباحه بتداولاته السابقة ، على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.14 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 57.55 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 53.99 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سيسكو يعاود الارتفاع – تحليل – 14-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.