شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.03% بما يعادل 0.39 نقطة ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 19.41 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.41 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه