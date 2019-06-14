شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته فوق مستوى 151.92، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين تبدأ أهدافه الرئيسية عند 161.30 وتمتد إلى 176.50 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد