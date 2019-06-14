شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية مقترباً من مستوى 133.00، ويحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتسهيل مهمة مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، وطالما أن السعر فوق 126.30، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى فعالة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 158.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 126.00 والمقاومة 145.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد