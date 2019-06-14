شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم بالارتداد صعوداً بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستويات 270.00 ثم 288.80 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 240.47 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 245.00 والمقاومة 270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد