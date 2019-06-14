شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات إيجابية منذ الصباح ليختبر حاجز 8300.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 8540.00 وتمتد إلى 9085.25، في حين يمثل الثبات فوق 8010.00 الشرط الأول لتحقيقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8000.00 والمقاومة 8500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد