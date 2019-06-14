شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليقترب من مستوى 0.6860، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم بشرط الثبات دون 0.6970، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر نحو 0.6707 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط