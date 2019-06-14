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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو مرتفعة بمقدار 0.5% ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.7% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% بعد التعديل من انخفاض بنسبة 0.2 %.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.5% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.7% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.5% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.1% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.
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