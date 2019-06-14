شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد الهجوم على ناقلات الخام فى خليج عمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل تحقيق المكاسب لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات النفط من منطقة الخليج العربي ، وذلك بعد تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم تخريبي فى خليج عمان قرب سواحل إيران.

بحلول الساعة 12:05بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.17$،وسجل أعلى مستوي 52.66$ ،وأدنى مستوي 51.69$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.22$ ،وسجل أعلى مستوي 61.97$ ،وأدنى مستوي 60.73$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.2% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 2.6% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بعد الهجوم على ناقلتي نفط فى بحر عمان.

قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية إن انفجارين كبيرين استهدفا صباح الخميس ناقلتي نفط فى مياه بحر عمان قرب سواحل إيران ،وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا" أن الناقلتين كانتا محملتين بالخام القادم من بلدان فى الخليج العربي.

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وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تتعرض فيه ناقلات النفط لهجوم تخريبي فى أهم منطقة فى العالم لإمدادات النفط ، وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران ، وسرعان ما ألقت الحكومة الأمريكية باللوم على النظام الإيراني فى هجمات الأمس ، لكن طهران نفت هذا الادعاء.

وتتصاعد التوترات فى منطقة الخليج العربي منذ انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " من اتفاق إيران النووي لعام 2015 ،وفرض العقوبات مرة أخرى على طهران خاصة صادرات إيران النفطية.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة قدرت أن إيران تقف وراء هجمات الخميس ،وردت إيران بالنفي وقالت إنها لن ترضخ لما أسمته الحرب النفسية.

ويكبح مكاسب النفط فى الوقت الحالي ، استمرار المخاوف حيال ضعف نمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام ، مع استمرار كبرى المؤسسات خفض توقعات الطلب بسبب الخلافات التجارية العالمية.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ،وأشارت إلى خطر حدوث مزيد من التخفيض ،تتوقع أوبك ارتفاع الطلب بحوالي 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام أقل بمقدار 70 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا فى تقرير الشهر السابق.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة تقديراتها لنمو الطلب خلال هذا العام بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي ،تتوقع الوكالة نمو الطلب بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2019 بانخفاض 100 ألف برميل عن تقديراتها السابقة فى أيار/مايو.