شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني مع استمرار عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثاني مع التوالي ، مع استمرار عمليات بيع المستثمرين لجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار بالأمس أعلى مستوى فى أسبوعين ، حيث لا تزال ثاني أكبر رقمية فى العالم تنتظر المزيد من الزخم الإيجابي حتى تستطيع تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام وتجاوز مستوي الحاجز النفسي عند 300$.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 244.45$ بانخفاض قدره 1$ بنسبة 0.4%،حيث سعر الافتتاح عند 255.45$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 258.12$ ،وأدنى سعر عند 252.33$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 2.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 264.50$ لكل وحدة ايثريوم.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 263 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

لا تزال ثاني أكبر رقمية فى العالم تنتظر المزيد من الأخبار الإيجابية ،حتى يتحسن مستويات الطلب الاستثماري عليها ،وتستطيع تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام وتجاوز مستوي الحاجز النفسي عند 300$.

وفقا لبيان صحفي صدر يوم الجمعة ،سوف تقوم شركة "CLIC" لمدفوعات التشفير بتكوين شراكة مع منصة" B2B" بهدف تطوير متصفح يسمح لعملاء شركة أمازون العملاقة من الدفع مقابل التسوق عبر الإنترنت باستخدام عملة الايثريوم.

تعتزم الشركتان تحقيق الهدف باستخدام "Plasma Cask" وهي تقنية تم تسليط الضوء عليها فى آذار/مارس 2018،وسوف تساهم فى تسريع بشكل كبير المعاملات لتتجاوز تلك المستويات الموجودة حاليا على كتلة سلسلة الايثريوم.