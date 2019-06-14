شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثالث على التوالي قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور مبيعات التجزئة الشهرية فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.18نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.92 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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وحقق المؤشر على مدار تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0.7% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

تتمثل تلك المخاطر حاليا فى الغموض حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وهو ما ينذر باستمرار تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين فى العالم ،بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% خلال أيار/مايو من انخفاض بنسبة 0.2% فى نيسان/أبريل ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.