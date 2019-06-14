شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الرابع على التوالي مع صعود معظم المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن النفيسة كأصول استثمارية آمنة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف تجارية وتوترات الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.02$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.88$،وسجلت الأعلى عند 15.06$ ،والأدنى عند 14.88$.

حققت أسعار المعدن الأبيض بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة.

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وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.4% ، على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال هذا العام.

يدعم ارتفاع المعادن النفيسة خاصة الذهب والفضة ، عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،والتركيز على شراء الأصول الآمنة ، فى ظل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

يدعم الارتفاع أيضا تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة ، لمواجهة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،ولدعم إدارة الرئيس دونالد ترامب فى حروبه التجارية مع عدة دول.