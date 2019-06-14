شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وبعد بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، يأتي هذا التراجع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران ، بالإضافة إلى بيانات ضعيفة فى الصين جددت مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنحو 0.2% ، بعدما فقد فى الجلسة السابقة نسبة 0.3% ضمن عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى نحو خمسة أسابيع.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.5 % ، مع تجدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

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ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران فى الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط النرويجية واليابانية بالقرب من مضيق هرمز ، الأمر الذي زاد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير مسبق منذ انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " من اتفاق إيران النووي لعام 2015.

نشر الجيش الأمريكي لقطات فيديو زعم أنها أظهرت قيام الحرس الثوري الإيراني بإزالة لغم لم ينفجر من جانب إحدى الناقلات المنكوبة ،وهو ما تنفيه طهران بشدة.

فى الصين أظهرت بيانات حكومية نمو الإنتاج الصناعي فى أيار/مايو بأقل وتيرة فى أكثر من 17 عاما ، سجل الإنتاج نمو بمعدل 5.0% ،أقل من التوقعات معدل 5.4% ،وسجل الإنتاج معدل 5.4% خلال نيسان/أبريل ، فى أحدث علامة على ضعف الطلب فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% مدعوما بمكاسب قطاع الطاقة بعد صعود كبير فى أسعار النفط.

انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.4%.