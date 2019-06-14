شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع لليوم الثالث على التوالي بفضل التداول أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بفضل العودة بقوة للتداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، حيث من المنتظر أن تستكمل الأسعار مسار السوق الصاعد ، والذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:17بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,255$ بارتفاع قدره 20$ بنسبة 0.2%،حيث سعر الافتتاح عند 8,235$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,262$ ، وأدنى سعر عند 8,174$.

حقق "البتكوين" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تحسن مستويات الطلب الاستثماري بعد العودة للتداول أعلى مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ، حقق البتكوين حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 8% ، بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية التي توقفت مؤقتا الأسبوع السابق للمرة الأولى فى شهر ونصف بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى عام.

تحاول أسعار البتكوين فى الوقت الحالي تحقيق المزيد من المكاسب أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، لكن لا تزال تلك المحاولات بحاجة إلى المزيد من الأخبار الإيجابية ، التي تساعد فى تسارع مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع فى طريق استكمال مسار السوق الصاعد.

وسيطر السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ،وسجلت خلاله أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ لكل وحدة بتكوين.

يعتقد بعض خبراء السوق الرقمية إن إعلان فيسبوك المحتمل خلال الأيام القليلة القادمة عن مشروعها فى صناعة التشفير ،سوف يكون ذات تأثير واضح على أسعار العملات الرقمية خاصة الكبرى منها ، إذا خيب المشروع الظنون فقد نرى تصحيحا مناسبا فى الأسعار يمكن استخدامه كفرصة شراء.

وإذا كانت تفاصيل المشروع إيجابية بما يفوق توقعات السوق ، سوف نشهد ارتفاعا فى معظم أسعار المشفرة الرئيسية ،لكن من المستبعد تكرار الصعود الصارخ مثلما حدث أواخر عام 2017.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس 13 حزيران/يونيو أن هناك أكثر من 12 شركة عملاقة منها فيزا و ماستركارد و بي بال و أوبر تدعم مشروع فيسبوك الرقمي الذي سيتم كشف النقاب عنه قريبا.

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وقال مصدر مطلع على الأمر للصحيفة الأمريكية إن تلك الشركات استثمرت كل منها حوالي 10 مليون$ فى عملة فيسبوك الرقمية.

من ناحية أخري ،وفى بيان مشترك قال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية "إن الابتكارات التكنولوجية بما فى ذلك الأصول المشفرة الأساسية ، يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد العالمي".

وفى نفس الوقت "حذروا السلطات التنظيمية من ضرورة مراقبة المخاطر فى أصول التشفير ، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستثمرين ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

قال مؤسس ورئيس مجموعة العملات الرقمية "باري سيلبرت" إن شتاء التشفير قد أنتهي وإن الأسواق دخلت "ربيعا مشفرا" ،وأشار سيلبرت إلى أن المشاركة المؤسسة قد نمت كثيرا منذ مرحلة الثور لعام 2017 ،لذلك تنظر شركته للسوق نظرة صعودية.

ويعتقد معظم خبراء التشفير أن السوق الهابط قد انتهي ،وأن السوق سوف تشكل قاعدة أعلى خلال الخريف المقبل ،وينصح البعض عدم مطاردة الأسعار عند مستويات أعلى ، حيث من المنتظر أن توفر السوق فرص كافية للشراء عند الانخفاضات.

لذلك ينصح الخبراء المتداولين بالتحلي بالصبر والشراء عندما تكون نسبة المخاطرة إلى العائد فى صالحهم.

أعلنت منصة Bakkt التي طال انتظارها أخيرا أنها ستبدأ اختبار تداول العقود الآجلة للبتكوين فى 22 تموز/يوليو المقبل ، على حسب إعلان رسمي للمنصة يوم الخميس 13 حزيران/يونيو.

من المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

يأتي هذا الإعلان فى نفس الأسبوع الذي أظهرت فيه بيانات العقود المستقبلية للبتكوين فى بورصة CME مستوي قياسي فى أيار/مايو الماضي ، بينما ستتوقف بورصة CBOE عن تقدم عقود آجلة للبتكوين عندما تستقر عقودها النهائية فى وقت لاحق من هذا الشهر.