شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار استنادا على احتمالات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، استنادا على الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1283$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1275$ ،وسجل الأعلى عند 1.1284$ ، والأدنى عند 1.1269$.

فقد اليورو يوم الخميس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1268$ ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقد اليورو حتى الآن نسبة 0.45% مقابل الدولار ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1347$ ،وبعدما حققت العملة الأوروبية الموحدة الأسبوع السابق أكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام.

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وتحقق هذا المكسب الأسبوعي القوي ، بعدما قال المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستبقي عند مستوياتها الحالية حتى منتصف عام 2020 بدلا من التلميح بخفضها كما كان متوقعا فى الأسواق المالية.

وفى المقابل لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط سلبي جراء تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة ، لدعم الاقتصاد بعد تراجع الأنشطة الحاد خلال الربع الثاني من هذا العام ،ونزولا لرغبة الرئيس الأمريكي فى أسعار فائدة منخفضة.

شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء فى سلسلة تغريدات عبر توتير هجوما على العملة الموحدة لمنطقة اليورو ،وانتقد مرة أخرى سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي " المركزي الأمريكي".

كتب ترامب "إن اليورو وعملات أخرى يجرى خفض قيمتها مقابل الدولار ،الأمر الذي يجعل بلاده فى وضع غير موات بشكل كبير".

وانتقد ترامب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من اللازم وكذلك سياسة الاحتياطي الاتحادي ، وقال ترامب "إن سعر الفائدة مرتفع جدا ،مما يعزز التشديد الكمي السخيف ،ليس لديهم أدنى فكرة".