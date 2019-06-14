شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.38 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.27، بينما حقق الأعلى له عند 108.40.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متوافقة مع التوقعات ومقابل تراجع 0.6% في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 1.1% ومقابل تراجع 4.3%، في حين أظهرت قراءة معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.4%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لشهر أيار/مايو الماضي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.0% مقابل 77.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.1 مقابل 100 في أيار/مايو الماضي، وصدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس.