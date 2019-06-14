شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها في أكثر من عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة أو بقرابة 2$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 17 من أيار/مايو من العام الماضي 2018 ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأعلى لها في ثلاثة عشرة شهراً الأربعاء الماضي عند مستويات 144.88$ وذلك في ظلال تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:16 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.52% إلى مستويات 128.95$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 131.18$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 128.39$، بينما حققت الأعلى لها عند 131.57$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 8.06$ مليار.

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هذا ولا تزال اللايتكوين تحقق خلال الأسبوع الجاري تفوق 12% لتعد بصدد سادس مكاسب أسبوعية لها على التوالي وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تاريخها بعد أن عكست الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر عام 2017، كما تحقق حالياً مكاسب شهرية بقرابة 13% في أعقاب تلاشي الخسائر التي تكبدتها مع مطلع هذا الشهر ضمن عمليات تصحيحية محدودة مؤخراً.

ويذكر أن اللايتكوين التي تخطت قيمته السوقية في نهاية الأسبوع الماضي القيمة السوقية للبتكوين كاش لتعد حالياً رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، حققت خلال الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة بذلك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تضاعفت قيمته السوقية أكثر من ثلاثة إضعاف منذ مطلع العام الجاري موضحة أفضل أداء بين أقرانها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى، بما في ذلك العملات الأولى من حيث القيمة السوقية البتكوين، الإثيريم والربيل (إكس-إر-بي)، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض وبالتالي يرفع أسعارها.