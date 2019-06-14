شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 14.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.89$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.06 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر استقرار النمو عند 5.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل، وأيضا مع صدور قراءة معدلات البطالة للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لشهر أيار/مايو الماضي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.0% مقابل 77.9% في نيسان/أبريل.

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وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.1 مقابل 100 في أيار/مايو الماضي، وصدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تعرض ناقلتي نفط في بحر عمان لهجمات وانفجارهما وتلي ذلك اتهم أمريكا لإيران بأنها وراء الحادث وتوعد واشنطون بالرد في حالة ثبوت اتهاماتها لطهران، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إحالة الحادث للتحقيق في مجلس الأمن، الأمر الذي عكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي هددت مسبقاً بوقف الملاحة في الخليج العربي بسبب العقبات الاقتصادية الأمريكية عليها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أنه قد يقرر كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج إعادة فتح المحادثات التجارية، موضحاً أن قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو بمدينة اوساكا في اليابان لن تكون مكان توقيع الاتفاق التجاري بين البلدان، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي ترامب يرغب في إصلاحات هيكلية في الاتفاق التجاري مع الصين.

كما تطرق وزير التجارة الأمريكي روس آنذاك إلى أنه كان ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر في الرفع الأخير للفائدة على الأموال الفيدرالية والذي كان سابق لآونة، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن وزارة المالية الروسية أفادت الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحربها التجارية مع الصين.