شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1273 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1276، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1270، بينما حقق الأعلى له عند 1.1282.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل فرنسا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل 0.3% في آذار/مارس، ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لشهر أيار/مايو الماضي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.0% مقابل 77.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.1 مقابل 100 في أيار/مايو الماضي، وصدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس الماضي.