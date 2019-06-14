شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأدنى لها منذ الخامس من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم ونظيره الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تعرض ناقلتي نفط في بحر عمان أمس الخميس لهجمات وانفجارهما والذي تله اتهم الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الحادث وتوعد واشنطون بالرد في حالة ثبوت اتهاماتها لطهران، بالإضافة لأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إحالة الحادث للتحقيق في مجلس الأمن، مما عزز أداء أسعار النفط التي تراجعت مؤخراً من جراء القلق حيال ضعف الطلب العالمي في ظلال التوترات التجارية بين واشنطون وبكين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس كشف منظمة أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله بأن التوترات التجارية تؤثر سلباً على نمو الطلب العالمي على النفط، موضحة أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري يعد من جراء تابعيات الحمائية التجارية وأن ذلك الأمر قد يمتد خلال النصف الثاني من هذا العام، ومضيفة أنه تم مراجعة نمو الطلب العالمي للنفط إلى 900 ألف برميل يومياً خلال النصف الأول الجاري وخفض توقعات نمو الطلب لمجمل العام إلى 1.14 مليون برميل يومياً من 1.21 مليون برميل يومياً.

وفي تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.35% لتتداول عند مستويات 52.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.18$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.59% لتتداول عند 61.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.25$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.06 مقارنة بالافتتاحية عند 97.01.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.2% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر استقرار النمو عند 5.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل، وأيضا مع صدور قراءة معدلات البطالة للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لشهر أيار/مايو الماضي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.0% مقابل 77.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.1 مقابل 100 في أيار/مايو الماضي، وصدور توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي تقلص الفائض إلى 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر مقابل 6.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.0 مليون برميل، ولنشهد بذلك ارتفاع المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مع مطلع الأسبوع أفادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لا تحتاج إلى سعر نفط مرتفع بشكل مبالغ فيه، موضحاً أن الأسعار ما بين 60$ و65$ للبرميل الواحد مناسب للاقتصاد الروسي، مضيفاً أن صناعة الطاقة في روسيا لا ترغب في أن تتجه أسعار النفط نحو التوسع في الارتفاع، وذلك مع تطرقه لكون الموازنة الحكومية لبلاده يمكنها تحقيق فائض مع ذلك النطاق السعري.

كما أكد الرئيس الروسي بوتين على أنه الموازنة الحكومة الروسية الحالية تفترض متوسط سعر النفط عند 40$ للبرميل الواحد، موضحاً أنه أيضا مع ذلك السعر يمكن لروسيا بناء المزيد من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ونود الإشارة لكونه قد نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون منظمة أوبك تختلف مع روسيا حيال السعر العادل للنفط، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تستخدم سعر برميل مرتفع للغاية لحساب ميزانيتها.

وفي نفس السياق، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الاثنين الماضي عن كون تراجع أسعار النفط إلى 30$ للبرميل ليس مستبعداً في حالة عدم الموافقة على تمديد اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده، لخفض الإنتاج النفطي، موضحاً أنه يجب مراقبة أسواق النفط بشكل أكبر لاتخاذ قرار متوازن في تموز/يوليو المقبل، مضيفاً أنه هناك مخاطر بحدوث فائض في الإمدادات ما لم يتم تمديد الاتفاق.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك نوه الأسبوع الماضي لكون الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين قد تخفض نمو الطلب العالمي على النفط لما دون 1 مليون برميل يومياً، وذلك مع تطرقه لكون العديد من الدول المصدرة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها يبدون استعدادهم لعقد اجتماع أوبك لاتخاذ قراراهم حيال اتفاق خفض الإنتاج من الثاني وحتى الرابع من تموز/يوليو المقبل بدلاً من الموعد المقرر في 25-26 من هذا الشهر في فيينا.

وعلى صعيد أخر، نوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الاثنين الماضي لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك للنفط، راضية عن مستوى التعاون مع روسيا ضمن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، مع تطرقه لكون بلاده تسعى لاتخاذ إجراءات تساهم في الحد من أي انخفاض حاد في أسعار النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 11 منصات لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع السابع من حزيران/يونيو، موضحة استأنف تراجعها عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.