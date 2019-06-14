شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الجمعة مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى الاسترالية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وكل من مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وهانج سينج لأسهم هونج كونج، ويأتي ذلك على أعتاب الكشف عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا بالأمس تعرض ناقلتي نفط في بحر عمان لهجمات وانفجارهما وتلي ذلك اتهم أمريكا لإيران بأنها وراء الحادث وتوعد واشنطون بالرد في حالة ثبوت اتهاماتها لطهران، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إحالة الحادث للتحقيق في مجلس الأمن، الأمر الذي عزز أداء أسعار النفط التي تراجعت مؤخراً للأدنى لها في خمسة أشهر من جراء القلق حيال ضعف الطلب العالمي في ظلال التوترات التجارية بين واشنطون وبكين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.25% ليربح 3.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,545.29، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.25% ليربح هو الأخر 52.98 نقطة ويصل إلى المستوى 21,084.98.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.22% ليربح 7.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,693.34، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 2.56 نقطة ويصل إلى المستوى 2,913.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.36% ليخسر 98.94 نقطة ويصل إلى المستوى 27,195.77، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليخسر هو الأخر 5.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,097.99.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.13% ليخسر 13.78 نقطة ويصل إلى المستوى 10,210.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح 8.90 نقطة ويصل إلى المستوى 6,551.30.