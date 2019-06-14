الان تتابع صحيفة: روسيا تستهدف زيادة إنتاج الغاز المسال لخمسة أمثاله بحلول 2035 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ذكرت صحيفة نيكي اليابانية نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله في مقابلة إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى خمسة أمثاله بحلول 2035، لتركز على التصدير إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال نوفاك لنيكي، إن روسيا تخطط لزيادة الإنتاج بما يتراوح بين 120 و140 مليون طن سنويًا، من نحو 28 مليون طن، لتحصل على حصة سوقية قدرها 20% تقريبا في 2035.
وقال نوفاك، إنه إذا تكللت الخطط بالنجاح، فإن روسيا ستصبح على قدم المساواة مع قطر وأستراليا، كما ستكون قادرة على التنافس مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن روسيا تريد استثمارًا من اليابان، أكبر مشتر للغاز المسال في العالم، في مشاريع جديدة بما في ذلك التطوير المزمع
لمشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي.
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