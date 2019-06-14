بعد الازدحام الشديد بالمحطات.. البترول تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أنه يتم التعامل بالأسعار القديمة في الوقت الحالي.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات لموقع "فيتو" إن الحديث عن الأسعار الجديدة للوقود مجرد تكهنات وغير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المحطات ما زالت تتعامل بالأسعار القديمة، ولن يتم غلق أي محطة أو تجميد أرصدتها.

وفي الوقت ذاته، أكد المصدر أنه تم الانتهاء من وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، موضحا أن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب الذي يخدم مصلحة الوطن لتطبيقها دون حدوث عوائق.

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وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بزيادة أسعار البنزين، وشهدت المحطات ازدحاما شديدا، بعد إعلان الحكومة تحريك أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

كانت وزارة النقل أعلنت، الخميس، رفع أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى ما يصل إلى 10 جنيهات بدءا من السبت، بعدما مدت الخط بافتتاح 3 محطات جديدة.

وقالت الوزارة إن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.​