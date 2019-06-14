أمينة الدسوقى

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة السابقة قانون زيادة المعاشات، في إطار برنامج حياة كريمة الذي أطلقته الدولة. تضمنت المادة الأولى من هذا القانون زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين. كما حدد القانون فى مادته الثانية حدًا أدنى...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد موافقة البرلمان.. تعرف على موعد صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.