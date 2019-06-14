42 جنيه لـ كرتونة البيض البلدي.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم 14-6-2019

جمال صلاح الدين

ارتفعت الأسعار في بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، الجمعة 14-6-2019؛ حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 27 جنيها، بزيادة جنيه واحد عن سعر أمس الخميس.

كما سجل سعر الفراخ الساسو 34 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.5-5.75 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3 - 3.25 جنيه.

أما أسعار الأمهات البيضاء فاستقرت عند 21 جنيها للكيلو.

في الوقت نفسه، استقرت أسعار بيض المائدة، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 26 - 26.5 جنيه، وكرتونة البيض الأحمر 28 - 28.5 جنيه، والبيض البلدي 41.5 - 42 جنيها.