شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 502.7 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد البنك المركزى الروسى، بأن احتياطيات روسيا الدولية تجاوزت مستوى النصف تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2014.
وذكر المركزى الروسى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات ارتفعت فى الأسبوع الماضى بواقع 7.5 مليار دولار، لتصل إلى 502.7 مليار دولار، وذلك فى إطار سياسة تهدف لتعزيز الاحتياطيات بعد تراجعها جراء انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على موسكو فى 2014.
وعزز المركزى الروسى خلال الفترة الماضية احتياطياته من الذهب، وذلك كجزء من استراتيجية تهدف لتنويع الاحتياطيات والابتعاد بشكل تدريجى عن الدولار الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 502.7 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.