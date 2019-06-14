الاقتصاد

وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط بفعل مخاوف الاقتصاد العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية فى 2020.

 

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وعدلت الوكالة التى مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب فى 2019 بمقدار 100 ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا فى 2020.

 

وقالت الوكالة فى تقريرها الشهرى "التركيز الرئيسى على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية... العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة".

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